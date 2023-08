Qual è il vero colore della pelle di Cleopatra? Questo è un mistero

Cleopatra VII, l'ultima faraona dell'antico Egitto, continua a stuzzicare la nostra immaginazione. Questa donna, che ha dominato la scena politica dell'antico Egitto per tre secoli, è stata immortalata in pochi reperti, tra cui monete e un rilievo al tempio di Dendera. Nonostante queste rappresentazioni, la verità sul suo aspetto è un mistero.

Una delle questioni più dibattute riguarda il colore della sua pelle. Gli esperti concordano sul fatto che non abbiamo prove concrete che indichino il suo colore di pelle, e le rappresentazioni dell'epoca probabilmente non erano destinate a riflettere fedelmente i suoi tratti fisici.

La faraona, regina dal 51 al 30 a.C., era l'ultima della dinastia tolemaica. Ha avuto un figlio con Giulio Cesare, chiamato Cesarione, e in seguito una relazione con Marco Antonio, dalla quale sono nati tre figli. Dopo la conquista dell'Egitto da parte delle forze di Ottaviano nel 30 a.C., si dice che Cleopatra si sia tolta la vita (e nella sua tomba è stato trovato invece un tunnel).

Alcuni reperti, come le monete e il rilievo di Dendera, non ci offrono molte indicazioni sul colore della sua pelle. Andrew Kenrick, ricercatore presso l'Università dell'East Anglia, sottolinea che le statue antiche possono essere fuorvianti e non necessariamente rappresentative della realtà. Zahi Hawass, ex ministro delle antichità egiziano, è convinto che Cleopatra non fosse di origine africana, sottolineando le sue radici greche macedoni.

La questione è solo ai fini storici e ovviamente non dovrebbe oscurare i suoi notevoli successi. Come ha dichiarato Duane Roller, professore emerito di studi classici alla Ohio State University, "Il colore della pelle di Cleopatra non ha nulla a che fare con le sue realizzazioni, che sono immense." In un mondo antico dove le nozioni moderne di "bianco" o "nero" erano estranee, ciò che conta davvero sono le imprese e l'eredità di questa potente regina.

A proposito, sapete che la Wiki della regina è stata la più popolare nel 2022?