Ecco qual è il vero volto di Dante Alighieri, è molto diverso del previsto

Dante Alighieri è entrato nell'immaginario collettivo della cultura occidentale non solo per le sue poesie e per la sua interpretazione dell'Inferno nella Divina Commedia, ma anche grazie all'iconografia del suo volto, che da Botticelli in poi ha ossessionato centinaia di storici e artisti.

Innumerevoli sono stati nei secoli i tentativi di rappresentare o ricostruire adeguatamente il suo volto, anche perché a differenza di altri autori Dante si è reso protagonista della sua stessa opera, tramutando la sua persona in un'icona della letteratura italiana ed europea. Ciò che è certo è che molto probabilmente il suo volto era leggermente diverso rispetto a come ce lo immaginiamo, anche considerando la sua famosa maschera mortuaria esposta a Firenze, che in realtà non è la maschera originale, ma è basata su un calco di gesso preso direttamente dal volto del poeta.

William Blake, Eugene Delacroix, Bouguereau, Go Nagai, Dante Gabriele Rossetti, Dorè, Pupi Avati, Gaetano Previati, Giotto... sono stati davvero in tanti a voler dare un volto al padre della lingua italiana, tramite la propria arte: la pittura, il fumetto, il cinema, la xilografia. Recentemente però diversi gruppi di scienziati - tra cui quello di Cicero Moraes, che lavora all'Università Federale di Uberlândia in Brasile come esperto di ricostruzioni facciali - hanno deciso di affrontare la questione in maniera alternativa, sfruttando gli stessi metodi che sono stati utilizzati per dare un volto ai nostri antichi antenati preistorici.

Sfruttando le informazioni provenienti da un articolo del 2007 e dall'analisi delle ossa risalenti al 1921, il team di Moraes ha per prima cosa creato un modello tridimensionale del cranio del poeta tramite computer, per poi digitalizzare il volto di una persona vivente, adattandola alle caratteristiche fisiche dello scheletro di Dante. Hanno poi fatto attenzione nell'inserire alcune leggere modifiche sul volto, legate alle descrizioni fisionomiche trasmesse da un contemporaneo del poeta: Boccaccio.

Questo metodo è stato definito dagli scienziati come "tecnica dell'approssimazione facciale" e dopo una serie di tentativi ha permesso a tutti di vedere il "vero volto" di Dante, dopo oltre 7 secoli di storia.

Come è possibile vedere, entrando all'interno dell'articolo in cui gli scienziati brasiliani hanno presentato alla comunità scientifica il loro lavoro, il volto di Dante risulta leggermente diverso rispetto a quello tramandato da Botticelli sul finire del 1400. Il suo mento era infatti meno pronunciato, il suo naso aquilino non aveva né quella tipica punta verso il basso né la "gobba" presente in alcune iconografie, mentre la sua testa era molto grande, che gli donava una fronte più ampia della media.

Moraes ha tenuto tuttavia a precisare una cosa. "Boccaccio non conosceva personalmente Dante e per fornire la sua descrizione raccolse varie testimonianze di persone che vissero vicino al poeta e che vivevano con lui. In quanto scienziati, noi abbiamo comunque cercato di ricreare il suo volto, seguendo le indicazioni letterarie ma facendo al contempo attenzione anche alle informazioni che provenivano dalle sue ossa".

Le ragioni che hanno spinto questo ricercatore a svelare il volto di Dante sono personali. Sua madre era di origine italiane e parlava il dialetto toscano fino all'età di 17 anni. Dare al mondo la possibilità di guardare negli occhi il "Sommo Poeta" è stato quindi il modo di Moraes di ricollegarsi alle sue origini italiane.

Le ossa del poeta oggi riposano a Ravenna, presso la Basilica di San Francesco. Le ragioni per cui Dante fu sepolto lontano da Firenze sono abbastanza note. Come scrisse lo stesso Dante nella sua "Commedia", il consiglio della città l'esiliò per via delle sue idee politiche. Da quasi 500 anni Firenze attende che il poeta ritorni a casa, tanto da aver realizzato nel 1829 un cenotafio a Santa Croce, che raffigura il poeta seduto e pensoso. Una speranza che difficilmente verrà accontentata.

La Tomba di Dante a Ravenna è divenuta monumento nazionale dopo il Risorgimento e nel corso del sesto centenario della morte, nel 1921, si effettuò il primo studio antropologico delle sue ossa.