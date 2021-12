Qual è il video musicale più nerd della storia? Il nuovo di Doja Cat, si può programmare!

Vi siete mai chiesti qual è il video musicale più nerd della storia? Certo, di mezzo ci sono i gusti (qualcuno magari citerà il canale YouTube ERB con Elon Musk vs Mark Zuckerberg, mentre altri non vorranno togliere il primo posto a una certa scena con "Toss A Coin To Your Witcher"). Tuttavia, difficilmente qualcuno farà il nome di Doja Cat.

Si fa infatti riferimento a una 26enne rapper statunitense che sta spopolando negli ultimi anni con le sue hit globali. Insomma, non propriamente il tipo di brano a cui si pensa in ambito nerd. Eppure, come riportato anche da The Verge, nonché come annunciato mediante il profilo Twitter di Girls Who Code, la più recente canzone di Doja Cat, dal titolo "Woman", è al centro di un interessante progetto che vede il codice al suo centro.

Infatti, una versione "rivista" del contenuto è stata resta disponibile sul portale ufficiale DojaCode: basta premere prima sul pulsante "BEGIN" e in seguito sull'icona Play per iniziare a prendere visione del video musicale e "modificare" tramite CSS, Javascript e Python alcune scene. Sì, avete capito bene: si tratta del primo video musicale "gestibile" tramite linguaggi di programmazione. Certo, i developer sicuramente troveranno un po' "limitate" le possibilità offerte (d'altronde, devono comunque risultare "accessibili" per un vasto pubblico): in ogni caso, però, il progetto è piuttosto nerd (ovviamente qui tutti lo siamo, quindi nel senso positivo del termine, anche se probabilmente non ne ha mai avuto uno negativo).

Insomma, forse definire quello di Doja Cat il video musicale più nerd della storia potrebbe risultare un'esagerazione, ma l'iniziativa dell'organizzazione non profit Girls Who Code può sicuramente strappare un sorriso anche a sviluppatori e appassionati di tecnologia in generale.