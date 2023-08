Qual è il video più visto su YouTube nel 2023? Ormai non c'è storia

Se state pensando che il video più visto su YouTube al 2023 sia quello di Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee, vi sbagliate. Di mezzo c'è comunque una canzone, anche se di base indicata per un pubblico ancora più giovane. Ciò che vale la pena notare, però, è il fatto che ormai non sembra esserci più storia.

Se infatti i succitati Luis Fonsi e Daddy Yankee continuano a rimanere nell'Olimpo dei video più visti su YouTube, più precisamente alla seconda posizione, grazie alle oltre 8 miliardi di visualizzazioni di Despacito, i due artisti sono circondati da canzoni per bambini. Sì, avete capito bene: il primo video più visto su YouTube al 2023 è un brano per i più piccoli.

Più di qualcuno tra di voi avrà già intuito a cosa si fa riferimento: la Baby Shark Dance al momento in cui scriviamo raccoglie oltre 13 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma di proprietà di Google, segnando un distacco che sembra molto difficile da colmare in tempi rapidi. D'altronde, "Baby Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo" non esce facilmente dalla testa.

Meno scontata, invece, la terza posizione. Sì, c'è un altro brano per bambini. Ciò a cui si fa riferimento è Johny Johny Yes Papa, uscito nel 2020 e a quanto pare incluso in "Best Kid Songs, Vol. 1". Questa canzone fa infatti registrare, al momento in cui scriviamo, oltre 7 miliardi di visualizzazioni. Per il resto, no: al quarto posto non c'è ancora Ed Sheeran con Shape of You (quello è il quinto posto), visto che di mezzo c'è un'altra canzone per bambini, ovvero CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs, che conta oltre 6,3 miliardi di visualizzazioni.