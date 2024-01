Qual è la visione a lungo termine di Elon Musk per Twitter X? La biografia è chiara

In seguito all'approfondimento del Programma Teledesic legato a Bill Gates, torniamo a trattare su queste pagine una curiosità relativa a una nota figura del mondo Tech. Questa volta facciamo riferimento a Elon Musk, visto che nella recente biografia a firma Walter Isaacson si scende nel dettaglio della visione a lungo termine per Twitter X.

A tal proposito, nel libro approdato sul mercato in Italia per Mondadori nella giornata del 12 settembre 2023 (che si può acquistare, ad esempio, su Amazon) si spiega che inizialmente Musk non aveva pensato a un "beneficio collaterale" legato all'acquisizione del social network, ovvero al fatto che Twitter X rappresenti un'importante fonte di dati che può eventualmente servire anche in ambito di intelligenza artificiale.

Tuttavia, è a pagina 542 che viene approfondita ulteriormente l'idea di Musk per ciò che dovrà essere Twitter X in futuro. Isaacson spiega infatti che l'imprenditore era già consapevole, al momento dell'acquisizione, che ci sarebbero voluti almeno cinque anni per riuscire a "ristrutturare Twitter". Inoltre, secondo la ricostruzione della biografia, Musk sapeva bene sin da subito che si sarebbe dovuto "sfiancare" per riuscire nell'impresa.

Nel libro viene quindi indicato che l'obiettivo originale riguardava il riuscire a quintuplicare i ricavi di Twitter X entro il 2028, portandoli a 26 miliardi di dollari. Il modello di business, secondo la visione dell'imprenditore, dovrebbe basarsi principalmente sugli abbonamenti e sulle licenze sui dati. Tuttavia, a lungo termine Musk vorrebbe trasformare Twitter X in una "piattaforma per tutto", che venga dunque utilizzata anche per effettuare pagamenti. L'imprenditore vorrebbe infatti seguire, per certi versi, quanto fatto da WeChat. Certo, finora il progetto non è propriamente andato come sperato, ma era comunque interessante approfondire il punto di vista espresso nella biografia in merito al futuro del social network.