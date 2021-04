Qual è l'essere vivente più longevo sulla Terra? La risposta scioccante della scienza

Sul nostro pianeta Terra esiste una quantità di esseri viventi davvero sconfinata e variegata. Ognuno ha le proprie caratteristiche e il proprio modo di vita, e spesso ci si domanda quale sia l'essere vivente più longevo di tutti. Volete saperne di più? Non crederete a quanto stiamo per dirvi!

Sono molte le domande che l'essere umano continuamente si pone: "chi siamo?", "da dove veniamo?", "chi ci ha mandato?" e tra quelle più esistenziali trova spesso posto anche qualcuna meno profonda, come quella a cui tenteremo di dare una risposta oggi.

Molti di noi pensano che le tartarughe siano rettili dall'estrema lunga vita, e che possano arrivare anche a 150 anni di età. Sebbene questo sia fondamentalmente vero, non è a loro che appartiene il primato di oggi, dal momento che la loro vita media impallidisce in confronto ai "pezzi da 90" della classifica (piccola curiosità: ecco cosa si trova all'interno del guscio delle tartarughe).

Una creatura incredibilmente longeva vive nelle profondità degli oceani, ed è "lo squalo della Groenlandia" (Somniosus microcephalus). Questo vertebrato di circa 5 metri di lunghezza è piuttosto elusivo da avvistare, ma durante uno studio svoltosi nel 2019 è stato possibile studiarne diversi esemplari, che hanno portato alla scoperta di uno maschio di ben 512 anni di età. Secondo la ricerca, la "maturità sessuale" di questi squali sopraggiunge solo dopo i 140 anni di vita.

È curioso notare come tra gli esseri viventi più vecchi e anziani di tutti, la maggior parte provenga sempre dal mondo acquatico: degna di essere nominata è senz'altro la "Xestospongia muta", anche conosciuta come "spugna a botte gigante". È una tipologia di spugna marina molto diffusa sulle barriere coralline dei Caraibi, e la sua età media si aggira intorno ai 2200 anni. Sebbene all'apparenza possa sembrare una "pianta" o un alga, in realtà è un animale a tutti gli effetti, e che gode di questa lunghissima vita a causa della sua crescita incredibilmente lenta.

Ma a capo della lista c'è qualcosa di apparentemente assurdo, un esemplare che possiede una vita "indefinita": stiamo parlando della "Turritopsis nutricula", anche detta "Medusa Immortale". Avete capito bene, immortale! Questa specie non ha un ciclo di vita definito, ed è capace di invertire il suo processo di invecchiamento ritornando ogni volta alla forma di polipo, per poi rinvecchiare nuovamente in medusa. Secondo gli studi, il processo è virtualmente infinito.

Questa capacità è unica della Turritopsis, e non si riscontrano altri esseri viventi con la stessa abilità. Tuttavia, sebbene siano chiamate "immortali", le Meduse non sono esenti da malattie o da morte prematura (sono spesso prede di altri predatori marini). In un certo senso è come se fossero la cosa più somigliante alle leggendarie fenici dei romanzi, capaci di risorgere dalle loro ceneri.