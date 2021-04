Qual è il vulcano più alto d'Europa? Alla scoperta di un vulcano molto famoso

Recentemente abbiamo sentito parlare molto spesso di vulcani, sia per via delle discussioni che ci sono state intorno al vulcano Mauna Loa, il più grande del mondo, sia per quanto riguarda La Soufrière, sull'isola di St. Vincent, esploso in un'eruzione vulcanica dopo essere stato "dormiente" dal 1979.

Bene, sicuramente tutte queste chiacchiere avranno fatto nascere un vero e proprio dubbio ad alcuni di voi: qual è il vulcano attivo più grande d'Europa? E il vulcano attivo più grande d'Italia? Bene, la risposta è uguale per entrambi i quesiti, poiché stiamo parlando del Monte Etna, il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica.

Possiamo trovare l'Etna sulla costa orientale della Sicilia, entro il territorio della città metropolitana di Catania. Il vulcano si è formato nel corso delle ere con un processo di costruzione e distruzione incominciato intorno a 570.000 anni fa, nella prima delle due epoche del Quaternario.

L'Etna è famosa per le sue eruzioni continue e distruttive. L'eruzione più lunga è quella del luglio 1614. Il fenomeno durò ben dieci anni ed emise oltre un miliardo di metri cubi di lava, coprendo la bellezza di 21 chilometri quadrati di superficie sul versante settentrionale del vulcano. Nel 1669 avvenne l'eruzione più conosciuta e distruttiva del vulcano, che raggiunse la città di Catania e ne distrusse la parte esterna.

Recentemente, il monte Etna è tornato a far parlare di sé a causa dell'ultima serie di eruzioni iniziata il 18 febbraio, per poi continuare nuovamente tra il 20 e il 23 febbraio (la sua attività era visibile perfino dallo spazio).