Qualcom lancia la sfida a intel: la fine degli x86 inizia il 24 aprile?

Abbiamo già visto le performance dei chip Snapdragon X nel gaming, e ci hanno decisamente convinto. Anche le schede tecniche dei nuovi chip di Qualcomm sembrano fare faville. Ciò che mancava, fino ad ora, era la data d'uscita dei primi laptop con i nuovi SoC ARM del colosso di San Diego: oggi, però, anche quest'ultimo dettaglio si è svelato!

Con un teaser pubblicato su X e disponibile anche in calce a questa notizia, Qualcomm sembra aver confermato che le CPU Snapdragon X arriveranno il 24 aprile sui primi laptop. Per chi si fosse perso i rumor e le notizie attorno alla lineup di processori ARM del colosso di San Diego, al momento sappiamo che Qualcomm lancerà due serie di Snapdragon X, rispettivamente chiamate Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus.

In totale, Qualcomm dovrebbe mettere sul mercato ben otto CPU diverse tra loro, con Core Count variabile tra un totale di quattro Core e uno di dodici Core nei modelli più performanti. Le componenti Snapdragon X in arrivo saranno le seguenti:

Snapdragon X Elite X1E84100

Snapdragon X Elite X1E80100

Snapdragon X Elite X1E78100

Snapdragon X Elite X1E76100

Snapdragon X Plus X1P64100

Snapdragon X Plus X1P62100

Snapdragon X Plus X1P56100

Snapdragon X Plus X1P40100

Tutti questi processori troveranno spazio sotto la scocca di un gran numero di laptop realizzati da produttori quali HP e Lenovo. Nello specifico, per ora siamo a conoscenza di un totale di tre PC portatili in arrivo - molto probabilmente già a fine aprile - con le prime CPU Arm di Qualcomm: stiamo parlando dell'HP Dragon Snapdragon Edition Business, del Lenovo Yoga Slim 7 14 Snapdragon Edition e del Lenovo ThinkPad T14S Snapdragon Edition. Ovviamente, è probabile che nuovi device si aggiungeranno a questa lineup proprio durante l'evento di lancio dei nuovi SoC, previsto per il 24 aprile.

In ogni caso, considerate le prestazioni degli Snapdragon X Elite, sembra proprio che Intel avrà di che preoccuparsi nel prossimo futuro: grazie ai chip ARM prodotti da Qualcomm, infatti, il progetto di Windows on Arm sta facendo enormi passi avanti, al punto che alcuni - compresa la stessa Microsoft - lo considerano il futuro per molti PC, grazie alle sue elevate prestazioni e all'incredibile efficienza energetica.

