Qualcomm, il 2021 sarà l'anno di Snapdragon 888? Arriverà in almeno altri 4 smartphone

Sin da dopo la presentazione del nuovo chipset Snapdragon 888 top di gamma da parte di Qualcomm stanno trapelando sempre più indiscrezioni suoi prossimi smartphone in arrivo con questo SoC sotto la scocca. Alcuni nomi sono già noti, ma su Weibo di recente ne sono apparsi altri quattro attesi per l’approdo a inizio 2021.

Il leakster Digital Chat Station ha infatti segnalato nel social cinese Weibo che in Cina i maggiori produttori stanno lavorando sui rispettivi nuovi modelli: il primo in questione è iQOO 7, ufficialmente atteso per il lancio dell’11 gennaio, ma poi la lista continua con vivo X60 Pro+ (sempre atteso per gennaio), Realme Koi e Redmi “K11” o K40 Pro, il quale dovrebbe essere tra l’altro il più accessibile tra i vari top di gamma.

I due protagonisti però rimangono Xiaomi Mi 11, il primo smartphone al mondo che arriverà dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888 e ci mostrerà le sue potenzialità, e la serie Samsung Galaxy S21 che, in realtà, dovrebbe arrivare negli Stati Uniti con tale chip e in Asia ed Europa con il chip proprietario Exynos 2100. In questo caso sarà ancora più interessante osservare quale tra i due SoC offrirà le migliori prestazioni sul medesimo dispositivo: per ora, i punteggi su Geekbench segnalano un “vantaggio” del processore di casa Samsung rispetto a quello della società statunitense.

Altro dettaglio da non sottovalutare sarà il futuro arrivo del chip 888+ che, secondo MyFixGuide, dovrebbe registrare frequenze più alte sia per la CPU che per la GPU. Insomma, c’è ancora molto da vedere e, potenzialmente, il 2021 potrebbe rivelarsi un anno d’oro per Qualcomm e il suo processore ammiraglia.

A proposito di Exynos 2100, secondo indiscrezioni apparse in rete di recente il chip del colosso sudcoreano dovrebbe essere in grado di offrire una maggiore autonomia alla gamma Galaxy S21 con cui approderà sul mercato.