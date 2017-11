Qualcomm ha accusato Apple di aver condiviso informazioni riservate con Intel

Apple e Qualcomm, in questo periodo sono nel pieno di una battaglia legale. In queste ore però è ancora Qualcomm ad accusare Apple, questa volta in merito ad una possibile condivisone di quest'ultima con Intel, di alcune informazioni

Secondo Qualcomm, Apple avrebbe condiviso informazioni sensibili con Intel senza alcuna autorizzazione. Tra queste informazioni, alcune erano legate ai brevetti Qualcomm utilizzati da Apple nei propri dispositivi mobile. L’azienda di Cupertino è stata quindi accusata di aver violato il contratto di non divulgazione firmato con Qualcomm. Alla luce della battaglia legale in corso con Qualcomm, si dice che Apple stia valutando l'eliminazione dei chip Qualcomm dai suoi dispositivi.

La battaglia legale è iniziata con una denuncia da parte di Apple, nella quale si affermava che Qualcomm aveva richiesto pagamenti per royalties di brevetti di cui non deteneva alcun diritto, arrivando a chiedere fino ad 1 miliardo di dollari per assicurare le forniture dei processori baseband degli iPhone. In totale, Qualcomm avrebbe “estorto” ad Apple 1 miliardo di dollari, che ora l’azienda richiede nella querela presentata nei mesi scorsi. Apple accusa Qualcomm anche di aver illecitamente aumentato i prezzi rispetto alla concorrenza, giocando proprio sulle non veritiere, dice Apple, royalties.