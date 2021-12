Qualcomm e AMD guardano a Samsung per ridurre la dipendenza da Taiwan

Mentre il botta e risposta tra Intel e Taiwan tiene il mercato con il fiato sospeso, con Pat Gelsinger pronto a incontrare TSMC, anche altri produttori sono vicini a un bivio sulla dipendenza dal re dei semiconduttori.

A quanto pare, infatti Qualcomm e AMD potrebbero essere vicini a una scelta critica, quella di spostare le proprie commissioni verso la Corea del Sud e, per la precisione, verso Samsung. Del resto, nonostante l'indubbia qualità delle tecnologie di TSMC, nell'ultimo anno abbiamo imparato a comprendere come la pressoché totale dipendenza del mercato da un singolo produttore abbia contribuito non poco all'attuale situazione di carenza di semiconduttori. Una situazione che, tra l'altro, sembra non voler diminuire, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale sul 2022 di schede video e console.

Non a caso NVIDIA è riuscita a consolidare la propria presenza sul mercato, seppur con qualche difficoltà, grazie all'inaspettata scelta di rivolgersi a Samsung per la produzione dei suoi chip con architettura Ampere, che animano le schede video RTX Serie 30.

Stando a quanto riportato da Economic Daily, infatti, entrambi i produttori starebbero cercando di spostare ingenti quantitativi dei propri ordini verso le fonderie di Samsung, in modo da ridurre la dipendenza da Taiwan, aggiungendo inoltre che le due compagnie sarebbero, in qualche modo, "amareggiate per le corsie preferenziali concesse a Apple" da TSMC.

Già con il suo flagship del 2021, lo Snapdragon 888, Qualcomm si era rivolta a Samsung per il suo nodo a 5 nanometri e anche per il prossimo top di gamma la scelta sarà riconfermata, con lo Snapdragon 8 Gen1 prodotto interamente dal colosso sudcoreano. Nonostante il vociferato malcontento circa le prestazioni mostrate sul nuovo nodo Samsung a 4 nanometri, non è ancora certo che Qualcomm abbia voglia e intenzione di spostare parte della produzione verso altri lidi.