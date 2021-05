Qualcomm annuncia il modem 315 5G IoT: rivoluzionerà robot, fabbriche e trattori

Qualcomm recentemente ha presentato il chipset Snapdragon 778G 5G per la fascia media, ma anche il modem 315 5G dedicato a dispositivi Internet of Things e non solo. Si parla, infatti, di un chip che potrebbe rivoluzionare molti settori industriali lato automazione, costruzione, vendita al dettaglio e la vita quotidiana in toto.

Questo nuovo modem per la rete mobile di quinta generazione permetterà a tantissimi dispositivi di connettersi all’Internet superveloce, da robot nelle fabbriche a trattori e macchine agricole per permettere un’automazione migliore e una raccolta di dati molto più precisa ed efficace.

Il chip 315 5G lavora a bassa potenza, garantendo così temperature più basse e dimensioni decisamente inferiori, permettendo dunque ai tecnici di installare lo stesso modem in pacchetti che precedentemente ospitavano i processori 4G, facilitando infine l’implementazione della nuova tecnologia. Si parla di una reattività maggiore e di una velocità molto più elevata rispetto a 4G e Wi-Fi, con un’affidabilità notevole per consentire la connessione dei prodotti IoT.

Vieri Vanghi, vicepresidente della gestione del prodotto di Qualcomm, ha dichiarato in un’intervista: “Potenza, efficienza termica e dimensioni sono gli elementi chiave del motivo per cui abbiamo ritenuto che ci fosse bisogno nel mercato di questo tipo di componente. Quelle citate sono caratteristiche importanti di questo chipset, che lo rendono adatto per l'IoT e che hanno lo scopo di rimuovere alcuni dei punti di attrito”. Inoltre, egli ha citato alcuni, ulteriori fattori estremamente interessanti del modem: il supporto multimodale da 5G a 4G con condivisione dello spettro, supporto a bande inferiori a 6 GHz, tracking della potenza media, framework di sicurezza hardware-based e altro ancora.

Insomma, quella proposta da Qualcomm si tratta di una grande novità per molti settori; sarà interessante vedere quanto verrà implementato e soprattutto dove, così da comprendere il suo potenziale.

La società statunitense ha detto la sua anche sulla carenza di chip, manifestando le preoccupazioni per un suo prolungamento.