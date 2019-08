Qualcomm annuncia la nuova gamma di chip compatibili con Wi-Fi 6

Qualcomm ha annunciato una nuova gamma di chip Wi-Fi progettati per funzionare con il nuovo protocollo Wi-Fi 6, la versione più recente disponibile che farà coppia con i nuovi chip per il 5G.

Il colosso di San Diego negli ultimi anni ha cercato di allargare il proprio mercato sviluppando tecnologie per automobili, cuffie, laptop e altri dispositivi. Nello stesso tempo Qualcomm sta lavorando con i produttori di smartphone come Samsung ai chip per il 5G.

Con questa nuova serie di chip per il Wi-Fi, la società spera di unire le due tecnologie nel futuro prossimo. Il Wi-Fi 6 è uno standard la cui implementazione completa è prevista per il 2022, parallelamente alla diffusione del 5G: Qualcomm vuole quindi massimizzare i profitti sviluppando router wi-fi compatibili con i nuovi smartphone.

A differenza del 4G, la nuova tecnologia 5G permetterà alle aziende di costruire le proprie reti, bypassando la proprietà delle grandi reti di telecomunicazione. Per questo Cristiano Amon, presidente di Qualcomm a capo della divisione chip, ha dichiarato che “in futuro si aspetta di vedere integrate le piattaforme a onde millimetriche e il Wi-Fi 6”.

