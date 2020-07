Qualcomm annuncia Quick Charge 5: gli smartphone si caricheranno in 15 minuti!

Il 2020 sarà l'anno della ricarica veloce. Dopo l'annuncio di Oppo, oggi Qualcomm ha svelato quick Charge 5, che promette tempi di caricamento davvero molto veloci rispetto a quelli attuali. Basti pensare che gli smartphone che lo supporteranno saranno in grado di passare da 0 a 50 in 5 minuti e raggiungere il 100% in 15 minuti.

A livello tecnico, Quick Charge 5 consentirà ai produttori di smartphone di dividere le batterie in due celle di dimensioni identiche, ognuna delle quali con il proprio controller ed in grado di caricarsi in contemporanea. Tutto ciò si traduce anche in un'efficienza di ricarica complessiva migliorata, attraverso l'uso di un controller ad hoc come quello presente da tempo nelle batterie dei laptop.

Per quanto riguarda i dati ufficiali, Qualcomm sottolinea che Quick Charge 5 è il 70% più efficiente rispetto a Quick Charge 4, ma non è tutto perchè nonostante i tempi ridotti effettuerà la ricarica a temperature più basse. Un aspetto ancora più interessante è che per funzionare correttamente non necessiterà di caricabatterie più grandi, un aspetto da non sottovalutare.

Qualcomm ha anche sottolineato che un aspetto centrale su cui ha lavorato è l'usura delle batterie. Quick Charge 5 infatti non danneggerà le batterie, e potrà essere utilizzata da tutte le aziende che usano Snapdragon 865 e versioni successive, ma il supporto verrà esteso anche alla serie 700.