Qualcomm annuncia la rivoluzione MR: ufficiali Snapdragon XR2 Gen 2 e AR1 Gen 1

Sono ormai passati diversi anni dall'annuncio di Qualcomm XR1, la prima piattaforma del brand dedicata a VR e AR: di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. È infatti giunto il momento dell'annuncio di Snapdragon XR2 Gen 2 e AR1 Gen 1.

Ciò a cui punta Qualcomm è la prossima generazione di dispositivi per la realtà mista (MR, passthrough a colori), realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e occhiali smart. Più precisamente, è la piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 a mirare alla democratizzazione della tecnologia MR e VR, consentendo ai produttori di realizzare headset più sottili e che non richiedono una batteria esterna. Si fa inoltre riferimento all'ottimizzazione per la risoluzione fino a 3K per occhio, nonché a performance lato GPU migliorate di 2,5 volte.

Non manca il supporto a 10 telecamere simultanee, nonché a una soluzione IA 8 volte migliore rispetto alla precedente generazione. Questo si traduce, secondo Qualcomm, in un tracciamento posizionale più fedele. Snapdragon XR2 Gen 2 è in ogni caso una piattaforma pensata per fondere MR e VR, consentendo dunque agli utenti di aggiungere uno "strato" alla realtà. Questo anche grazie alla possibilità di usufruire di immagini a colori a bassa latenza di 12ms. Presenti inoltre audio spaziale, audio a bassa latenza e Wi-Fi 6E/7.

Non è un caso che l'annuncio sia arrivato in seguito ai reveal dell'evento Meta Connect 2023, visto che si fa riferimento all'utilizzo della piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 per Meta Quest 3. Insomma, Mark Zuckerberg e soci rappresentano dei partner importanti per la visione di Qualcomm. Mediante un video dimostrativo presentato alla stampa, abbiamo potuto assistere ad alcune possibilità che rientrano nella visione di Qualcomm, dalla palla virtuale che rimbalza sul tavolo di casa scansionato in 3D anche in termini di profondità fino alla possibilità di far generare all'IA un quadro virtuale da mostrare agli amici in videochiamata.

Arrivando invece alla piattaforma Snapdragon AR1 Gen 1, quest'ultima strizza l'occhio al mondo degli occhiali smart. Si punta all'eleganza e alla leggerezza in questo campo, consentendo agli utenti di svolgere svariate operazioni che possono tornare particolarmente utili nel quotidiano. Dalla possibilità di effettuare scatti e registrare video direttamente dagli occhiali (sì, si possono anche avviare live streaming) fino alla registrazione audio mediante un massimo di otto microfoni.

Tutto, tra l'altro, potenziato dall'intelligenza artificiale, visto che quest'ultima viene integrata nel dispositivo per migliorare immagini e audio, nonché per consentire alle persone di fare uso di funzionalità quali la ricerca visiva e la traduzione in tempo reale. Qualcomm vede insomma un presente/futuro in cui è possibile aggiungere uno "strato" alla realtà direttamente mediante i propri occhiali smart, dal timer che si può far comparire mentre si cucina alle indicazioni stradali che entrano di fatto nella "vista" della persona. L'AR nella sua concezione più avanzata, insomma.

Questo è possibile tramite display binoculari, nonché sfruttando gli standard Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Il prodotto di debutto di Snapdragon AR1 Gen 1 sono i nuovi Ray-Ban Meta Smart Glasses. Tuttavia, chiaramente queste piattaforme non sono in esclusiva Meta, quindi sarà interessante vedere quali saranno i partner a lanciare prodotti concreti basati su Snapdragon XR2 Gen 2 e AR1 Gen 1 in futuro.