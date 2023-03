Qualcomm annuncia Snapdragon 7+ Gen 2: il nuovo SoC per gli smartphone di fascia media

Qualcomm ha annunciato da qualche ora il nuovo SoC Snapdragon 7+ Gen 2, destinato alla fascia media del mercato, che sembra portare con se una serie di novità molto interessanti rispetto al modello dello scorso anno.

Basato sull’architettura 1x3x4, il system on chip sfoggia la seguente configurazione per i core:

1 “Prime” Cortex-X2 core a 2.91GHz

3 “Performance” Cortex-A710 core a 2.49GHz

4 “Efficiency” Cortex-A510 core a 1.8GHz

Come osservato dai colleghi di AndroidPolice, si tratta di un’architettura praticamente identica allo Snapdragon 8+ Gen 1 dello scorso anno, che è presente in smartphone come il Galaxy Z Fold4.

Garantito il supporto a tre telecamere grazie all’ISP a 18 bit, che rappresenta un aggiornamento significativo dall’ISP a 14 bit del predecessore. Sempre dal comparto fotografico, viene segnalato anche che è in grado di registrare video in 4K a 60Fps, oltre che di alimentare display QHD+ a 120Hz: anche quest’ultimo rappresenta un enorme passo in avanti rispetto ai chip della Serie 7 di prima generazione.

Qualcomm ha mantenuto il modem X65 5G che supporta l’mmWave e Sub-6 con picchi di 4,4 Gbps, mentre manca il supporto AV1.

Come si può vedere nella slide presente in calce, si parla anche di un miglioramento dell’efficienza energetica del 13% rispetto alla precedente generazione.

Non è ancora stato annunciato quali produttori lo supporteranno ed in che smartphone.