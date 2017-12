Qualcomm annuncia lo Snapdragon 845: l'SoC dei top di gamma 2018

Nel corso dell'evento tenuto la scorsa notte alle Hawaii, la seconda edizione dello Snapdragon Technology Summit,ha mostrato lo, l'SoC che presumibilmente vedremo all'opera negli smartphone top di gamma de 2018.

Xiaomi è stata la prima compagnia ad annunciare uno smartphone basato sulla nuova piattaforma mobile, l'Mi 7, mentre altre aziende come LG e Samsung dovrebbero annunciare le rispettive offerte il prossimo anno. Anche Microsoft si è mossa da questo fronte, annunciando i primi laptop basati su Windows 10 ARM, e di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine qualche ora fa.

Alex Katouzian, Senior Vice President e General Manager di Qualcomm, durante il keynote ha rivelato che lo Snapdragon 845 sarà il successore dello Snapdragon 835 presentato al CES 2017, ed includerà l'ultimo modem LTE X20, che offre una velocità di connessione più elevata, sulle reti supportata. Il SoC, inoltre, sarà sviluppato in collaborazione con Samsung.

Il presidente di Samsung Electronics, ES Jung, ha preso parte all'evento, auspicando che "la collaborazione tra le due parti possa continuare", ed ha sottolineato che la sua squadra sta collaborando con Qualcomm per ridurre quanto più possibile il consumo energetico dei processori ed aumentare le prestazioni.

Il Qualcomm Snapdragon 845 dovrebbe prodotto utilizzando il processo produttivo a 10 nanometri, e non a 7nm come ipotizzato in precedenza.

Le specifiche tecniche, però, saranno svelate solo nella giornata di oggi.