Qualcomm annuncia Snapdragon Spaces XR: la nuova piattaforma per esperienze in AR

Qualcomm annuncia oggi Snapdragon Spaces XR Developer Platform, un nuovo kit per sviluppatori in realtà aumentata che permette la creazione di esperienze immersive in grado di confondere senza soluzione di continuità le linee tra la realtà fisica e digitale.

Snapdragon Spaces propone tutti gli strumenti ideali per consentire agli sviluppatori di rare vita alle idee e rivoluzionare le possibilità dell’AR tramite dispositivi indossabili. L’accesso, già consentito ad alcuni sviluppatori selezionati, sarà disponibile nella primavera del 2022.

Come spiegato da Qualcomm, Snapdragon Spaces offre una robusta tecnologia di percezione della macchina che è ottimizzata per le prestazioni e la bassa potenza per la prossima generazione di occhiali a realtà aumentata. La piattaforma, inoltre, è in grado di fornire capacità di comprensione dell’ambiente e dell’utente che permettono agli sviluppatori di creare esperienze in realtà aumentata che possono percepire ed interagire in modo intelligente con l’utente ed adattarsi ai loro spazi interni.

Questo obiettivo viene perseguito attraverso la mappatura spaziale ed il meshing, oltre all’occlusione, il rilevamento dei piani, il riconoscimento e tracciamento degli oggetti ed immagini, gli ancoraggi locali e persistenza e la comprensione della scena.

Snapdragon Spaces include anche un SDK per i principali motori 3D, tra cui unreal Engine di Epicarpio Games. Anche la piattaforma Lightship di Niantic si integrerà con Spaces per spingere le persone ad esplorare all’esterno ed a connettersi ad altri giocatori per giocare in multiplayer.

La piattaforma di Qualcomm, comunque, supporta anche la portabilità delle app ed i flussi di lavoro unificati con Unity AR Foundation ed Unity MARS: in questo modo gli sviluppatori potranno creare esperienze che si integrano completamente con il mondo reale. Snapdragon Spaces inoltre si basa anche sulle specifiche Khronos OpenXR per consentire la portabilità delle applicazioni ed è la prima piattaforma AR da indossare ad essere ottimizzata per gli occhiali AR collegati agli smartphone con un runtime conforme ad OpenXR.

Gli sviluppatori potranno creare app 3D per gli occhiali AR partendo da zero o semplicemente di aggiungere funzionalità AR indossabili alle applicazioni per smartphone Android esistenti, per guidare un’esperienza unificata e multischermo tra lo schermo dello smartphone in 2D ed il mondo reale in 3D.