Qualcomm aptX Lossless: musica senza perdita di qualità anche via wireless Bluetooth

Il portfolio audio di Qualcomm si arricchisce: dopo il certificato Snapdragon Sound introdotto lo scorso marzo, la società statunitense ha annunciato l'introduzione della tecnologia audio Qualcomm aptX Lossless come parte della comprovata tecnologia aptX Adaptive, per offrire la migliore qualità audio anche via Bluetooth per auricolari TWS.

Qualcomm Technologies ha ottimizzato una serie di tecnologie audio e di connettività wireless di base, tra cui aptX Adaptive, per riuscire a fornire una qualità audio CD lossless fedele anche tramite tecnologia wireless Bluetooth. Grazie al supporto della tecnologia Qualcomm Bluetooth High Speed Link, ora sarà possibile ottenere selezionare tra CD audio lossless 44.1kHz e 24-bit 96kHz lossy, oppure lasciar rilevare e abilitare automaticamente l'audio CD lossless quando la sorgente è audio lossless.

Come spiegato da Qualcomm, secondo un recente sondaggio State of Sound c’è una crescente domanda di streaming audio di qualità superiore: “Oltre la metà degli intervistati sta cercando una qualità audio lossless o ad alta risoluzione, e il 64% di loro dichiara che la qualità audio lossless probabilmente influenzerà la loro decisione di acquistare auricolari wireless”, ha spiegato James Chapman, Vice Presidente e Direttore Generale di Qualcomm Technologies International, Ltd.

Egli ha dunque aggiunto che con la crescente disponibilità di librerie di musica lossless tra i vari servizi di streaming musicale principali, Qualcomm ha deciso di “rendere disponibile, nel corso di quest'anno, questo nuovo supporto per lo streaming audio lossless CD per auricolari e cuffie Bluetooth”. L’intervento si è poi concluso come segue: “Supportando l'audio lossless su auricolari e cuffie di prossima generazione, stiamo fornendo ai nostri clienti un altro modo per consegnare il suono esattamente come l'artista lo aveva inteso, così come una significativa opportunità di differenziarsi ed essere tra i primi a sviluppare prodotti con questa caratteristica”.

