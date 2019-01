Qualcomm: 'Aspettatevi più di 30 dispositivi 5G nel 2019'

Sembra proprio che il 2019 sia veramente l'anno del 5G. Infatti, dopo l'annuncio di qualche ora fa da parte di LG, Qualcomm ha svelato, sul palco della sua conferenza tenutasi nel contesto dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas, che nel corso del 2019 arriveranno più di 30 dispositivi che supporteranno la nuova tecnologia.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di VentureBeat, il chipmaker sta puntando molto in tal senso sul suo nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855, che alimenterà tutti i dispositivi citati. Pensate che il focus principale dell'evento organizzato dalla società californiana è stato posto proprio sul 5G, a conferma del fatto che questa tecnologia segnerà probabilmente una svolta importante per tutto il settore.



Vi ricordiamo che Qualcomm Snapdragon 855 è basato sul processo produttivo a 7 nanometri. Il nuovo processore dovrebbe aumentare la durata della batteria e migliorare al contempo le prestazioni. Qualcomm ha anche svelato che sono apportati dei miglioramenti sostanziali in termini d'intelligenza artificiale, sostenendo che "rispetto alla piattaforma mobile della precedente generazione, l'intelligenza artificiale è in grado di fornire prestazioni fino a tre volte superiori". E' anche presente al suo interno un nuovo vision processor dedicato, che può elaborare la mappatura di profondità a 60 fotogrammi al secondo, il che dovrebbe migliorare le applicazioni per la realtà aumentata.