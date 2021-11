Qualcomm potrebbe cambiare nome ai suoi chip: come si chiamerà la nuova serie?

Qualcomm potrebbe sorprendere il pubblico in occasione del lancio del SoC Snapdragon 898 durante il prossimo Snapdragon Tech Summit fissato per il 30 novembre 2021 e giorni seguenti. Stando a indiscrezioni recenti, i nuovi chipset ammiraglia potrebbero improvvisamente cambiare nome.

A parlarne non è solo un tipster ma ben due e, guarda caso, entrambi tra i più conosciuti e affidabili presenti in rete. Si parla nientepopodimeno che di Ice Universe e Digital Chat Station: rispettivamente tramite Twitter e Weibo, essi hanno affermato che Qualcomm potrebbe cambiare il nome di Snapdragon 898 in “Snapdragon 8 Gen1”.

Ciò renderebbe certamente più semplice la distinzione tra più generazioni di System-on-a-Chip (SoC), specialmente ora che si parla del passaggio da Snapdragon 888 a Snapdragon 898. Del resto, poi che nome potrebbero adottare alla terza, nuova generazione? Così facendo, sarà sufficiente cambiare il numero di generazione fino al prossimo grande salto di qualità con la possibile Snapdragon 9 Gen1.

Non sembrano esserci cambiamenti in vista, invece, per il resto dei prodotti firmati Qualcomm: dopo il lancio dei chipset di fascia media a ottobre - 778G+ 5G, 695 5G, 480+ 5G, e 680 4G – i tipster non hanno trovato alcun indizio in merito a novità nella loro nomenclatura futura. Mancano comunque appena due settimane al Snapdragon Tech Summit, quindi non ci resta che aspettare la fatidica presentazione per sapere ogni dettaglio.

Ma ci sono anche brutte nuove per Qualcomm, dato che MediaTek è ufficialmente il maggior produttore di SoC al mondo.