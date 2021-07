Qualcomm, il CEO Amon svela i piani per sfidare Apple nel settore notebook

Dopo la recente acquisizione di Nuvia, Qualcomm ha preso nuovo slancio anche grazie al rinnovamento ai vertici della società. Il nuovo CEO Cristiano Amon ha rivelato quali saranno le prossime mosse del chipmaker nello scacchiere mondiale.

Proprio l'acquisizione di Nuvia dovrebbe avere un ruolo chiave nella roadmap futura del colosso ancora saldamente ancorato ai brevetti di ARM.

Proprio come Apple con il chip M1 dei nuovi MacBook Air, anche Qualcomm intende intraprendere un percorso di rinnovamento dell'architettura per riuscire a lanciare sul mercato soluzioni ad alte prestazioni pur conservando una buona efficienza energetica.

Amon, in una recente intervista a Reuters, ha rivelato senza mezzi termini di essere pronto a una grande battaglia per la supremazia del segmento, proprio grazie all'aiuto degli ingegneri di Nuvia che, come suggerisce la fonte, sono ben a conoscenza dei segreti del chip M1.

Secondo i piani del CEO di Qualcomm, l'azienda dovrebbe lanciare le prime soluzioni basate sul lavoro di Nuvia già nel 2022, senza però chiudere definitivamente la porta ad ARM soprattutto nel caso in cui la stessa ARM riuscisse a sfornare chip per notebook particolarmente performanti.

Infine non potevano mancare delle riflessioni sul destino di Huawei che, dopo il ban di Trump, sembra non essere più ai vertici delle preferenze sul mercato cinese, ma anche sulla stessa Apple e sugli accordi commerciali attualmente in essere per la fornitura di modem 5G.