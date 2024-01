Qualcomm, al CES arriva lo Snapdragon XR2+ Gen2: è il futuro della VR?

A fine settembre, Qualcomm ha lanciato lo Snapdragon XR2 Gen2 e lo Snapdragon AR1 Gen1, i suoi nuovi chip per la Realtà Mista e per la Realtà Aumentata. A distanza di pochi mesi dalla presentazione dei due SoC per headset e visori, però, il colosso di San Diego è pronto a presentare il suo nuovo chip per la VR e la MR al CES 2024.

Come spiega una press release di Qualcomm, lo Snapdragon XR2+ Gen2 arriverà al CES 2024, in programma tra il 9 e il 12 gennaio. Il chip sarà una revisione di metà generazione dello Snapdragon XR2 Gen2, in attesa del lancio del successore - che dovrebbe chiamarsi Snapdragon XR2 Gen3 - nel corso dell'estate. Il chip in arrivo al Consumer Electronics Show dovrebbe essere pensato per visori per la realtà virtuale e mista, nonché per altri headset non meglio precisati.



In termini tecnici, lo Snapdragon XR2+ Gen2 supporta una riproduzione video fino alla risoluzione 4,3K per occhio, contro la risoluzione massima 3K supportata dallo Snapdragon XR2 Gen2 lanciato a settembre. Inoltre, il chip può gestire fino a 12 fotocamere allo stesso tempo (contro le 10 del predecessore): come vi abbiamo spiegato nel nostro approfodimento sul funzionamento di Apple Vision Pro, anche il nuovo visore di Cupertino arriverà con 12 fotocamere in totale.

Il SoC di Qualcomm dovrebbe avere una CPU migliorata del 20% e una GPU con prestazioni incrementate del 15% rispetto allo Snapdragon XR2 Gen2, mentre potrà gestire contenuti con un refresh rate fino a 90 Hz. In aggiunta, l'azienda di San Diego ha affermato di aver miniaturizzato ulteriormente il chip, in modo da risparmiare spazio sui visori VR e MR.



Per il momento, sfortunatamente, non sono stati annunciati nuovi visori con il chip di ultima generazione di Qualcomm. In passato, lo Snapdragon XR2 Gen2 è stato utilizzato su Meta Quest 3, ma al momento non sembra che la società di Menlo Park abbia un nuovo headset pronto per il lancio. Considerato che il chip verrà presentato al CES, però, possiamo aspettarci che almeno un nuovo prodotto che faccia uso dell'ultimo SoC di Qualcomm sarà presente sullo shwofloor della manifestazione.