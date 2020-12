Qualcomm conferma: la società non produrrà smartphone da gaming con Asus

In occasione dello Snapdragon Tech Summit Digital 2020 la società statunitense Qualcomm non solo ha presentato il chip Snapdragon 888 per smartphone top di gamma, ma ha anche negato ufficialmente alcune indiscrezioni che circolavano ancora a inizio ottobre riguardanti una possibile serie di smartphone da gaming prodotta con Asustek.

Tali rumor davano per altamente probabile il lancio verso fine 2020 o inizio 2021 di una serie inedita di smartphone dedicati agli appassionati di videogiochi con SoC di fascia alta proprio come Snapdragon 888. Secondo DigiTimes, l’obiettivo di ASUS e Qualcomm sarebbe stato quello di produrre 1 milione di unità all’anno, di cui 500.000 marchiate Asus ROG e 500.000 Qualcomm.

Ebbene, durante il primo giorno del Summit il presidente An Meng ha chiaramente negato queste voci, spiegando che i prototipi proposti dall’azienda in occasione dei loro eventi serviranno soltanto per mostrare ai loro partner cosa sono in grado di fare le tecnologie marchiate Qualcomm, senza però rilasciarli come modelli ufficiali sul mercato aperto anche perché non sono progettate in conformità con gli standard attuali.

Meng poi ha precisato: “Non intendiamo cambiare il modello di business. Fatta eccezione per la dimostrazione tecnologica, non useremo nessuna scusa per creare smartphone”, chiarendo una volta per tutte che non è prevista la produzione di alcuna linea di smartphone da gaming in collaborazione con il colosso taiwanese.

A metà novembre l’azienda ha anche ripristinato le relazioni commerciali con il gigante cinese Huawei: dopo le prime restrizioni varate dall’amministrazione Trump che hanno costretto le due parti a separarsi, ora la compagnia statunitense produttrice di semiconduttori sarebbe pronta a fornire processori in caso di richiesta.