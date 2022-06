Qualcomm creerà nuovi processori per PC per sfidare AMD e Intel? Il CEO ne è convinto

Solitamente Qualcomm è sotto la luce dei riflettori per il prossimo chipset top di gamma per smartphone, il modello Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ritenuto dai tecnici il chip più efficiente in arrivo sul mercato. Questa volta però si parla delle CPU Qualcomm, in quanto lo stesso CEO ha annunciato che potrebbero sfidare AMD e Intel.

Ebbene sì, avete capito bene: secondo quanto affermato da Cristiano Amon in una recente intervista con CNet, l’azienda avrebbe intenzione di lavorare assieme a Nuvia, società di progettazione di CPU acquisita tempo addietro, per progettare processori capaci di ottenere la leadership sul fronte prestazioni in sistemi Desktop. Come affermato dal CEO: “Con l'acquisizione di Nuvia, puntiamo ad avere la leadership delle prestazioni su PC nel periodo della CPU”.

Qualcomm ha le idee chiare da tempo: utilizzare la microarchitettura basata su ARM di Nuvia per entrare nel mercato dei PC e competere con aziende come Intel e AMD, uscendo dal segmento di mercato dei computer portatili a bassa potenza per dimostrare che le CPU basate su ARM possono competere con x86, esattamente come ha fatto Apple con il suo chip M1.

Si presenta però un problema: l’obiettivo originale di Qualcomm era quello di campionare i sistemi nell'agosto 2022, con le spedizioni successive nella seconda metà del 2023. La realtà dei fatti è, però, che Qualcomm sposterà le spedizioni al 2024: “Alla fine del prossimo anno o a inizio 2024 vedrete PC Windows basati su Snapdragon con una CPU progettata da Nuvia”, ha concluso Cristian Amon.

Riuscirà Qualcomm a sfidare il duopolio di progettazione delle CPU composto da AMD e Intel? Considerato che alcuni dei fondatori di Nuvia hanno effettivamente lavorato su Apple Silicon M1 e le risorse non mancano, la società statunitense potrebbe mostrare le sue capacità in futuro. Per ora, però, il tutto resta ancora piuttosto vago e sarà necessario attendere molto tempo prima di vedere i primi frutti.

Tornando sul SoC Snapdragon 8 Gen 2, a quanto pare avrà una configurazione CPU molto insolita.