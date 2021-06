Qualcomm, debutta al MWC il nuovo Snapdragon 888 Plus 5G

Qualcomm, direttamente dal Mobile World Congress 2021 che anche quest'anno andrà in scena a ranghi ridotti causa Covid, ha svelato il nuovo Snadpragon 888 Plus 5G, il modello aggiornato dello Snapdragon 888 dello scorso anno che vanta una serie di migliorie ed aggiornamenti in termini di potenza della CPU ed IA.

Questo nuovo SoC vanta una velocità di clock potenziata, che porta la CPU Kyro 680 da 2,84 GHz fino a 2,995 GHz, ma come dicevamo è stato migliorato anche l'AI Engine che ora è il 20% più potente ed è in grado di eseguire 30 TOPS rispetto ai 26 TOPS dello Snapdragon 888 "base".

Nei prossimi mesi sicuramente vedremo comparire questo nuovo SoC negli smartphone e dispositivi portatili. Qualcomm, a riguardo, ha spiegato che i primi telefoni basati sul chip dovrebbero essere annunciati nel terzo trimestre del 2021. Honor ha già comunicato che lo utilizzerà nella nuova ammiraglia Magic 3, ma anche Motorola, Vivo, Xiaomi ed ASUS dovrebbero essere della partita.

Nel frattempo, è notizia di qualche ora fa che Samsung potrebbe lanciare uno smartphone economico con Snapdragon 888. A riguardo però le informazioni sono ancora poche e sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi e settimane.

Ricordiamo che tra gli appuntamenti del MWC c'è anche un panel che domani pomeriggio terrà Elon Musk.