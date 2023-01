Qualcomm, divorzio da Samsung imminente? Snapdragon 8 Gen3 sarà (quasi) esclusivo di TSMC

Nonostante siano passati solo due mesi dalla presentazione dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, già gli esperti parlano del suo successore, lo Snapdragon 8 Gen3. Nello specifico, oggi un report svela chi realizzerà fisicamente il chip next-gen di Qualcomm: questa volta pare che toccherà (quasi) del tutto a TSMC.

Tradizionalmente, Qualcomm divide gli ordini di chip su più fornitori, sia per diversificare le fonti di approvvigionamento che per ridurre i suoi costi, che si alzerebbero troppo se si legasse ad una sola foundry. In generale, l'azienda si rivolge a due produttori di chip per i suoi SoC Snapdragon, ossia Samsung Foundries e TSMC.

Nel 2022, però, Samsung e Qualcomm avevano avuto gravi problemi nella realizzazione dello Snapdragon 8 Gen1, con dei tassi di yield, cioè di successo nella realizzazione dei chip, veramente bassi: nello specifico, su 100 chip realizzati da Samsung solo 35 erano adatti ad essere montati su degli smartphone da mettere in commercio. TSMC, invece, si è sempre mantenuta su percentuali nettamente maggiori, nonostante la produzione di componenti di questo tipo generi solitamente uno scarto piuttosto elevato.

Per questo, un report di Business Next spiega che Qualcomm si affiderà quasi unicamente a TSMC per la realizzazione degli Snapdragon 8 di terza generazione, tra il 2023 e il 2024. Il chipmaker taiwanese, in particolare, dovrebbe ricevere una percentuale di ordini compresa tra il 70 e l'80% del complessivo. Ad aver convinto Qualcomm sarebbe stato l'ottimo yield di TSMC con lo Snapdragon 8 Gen2, pari all'80%.

In ogni caso, sembra che lo Snapdragon 8 Gen3 sarà a 3 nm: in tal senso, Qualcomm sarà solo l'ultima azienda, in ordine di tempo, a rivolgersi ai chip TSMC a 3 nm, dopo Apple, NVIDIA, Intel e AMD. Inoltre, ciò significa anche che il chip A17 Bionic di iPhone 15 e lo Snapdragon 8 Gen3 dei principali smartphone Android di fine 2023 e del 2024 saranno realizzati con lo stesso nodo produttivo.