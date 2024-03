Qualcomm, evento il 18 Marzo: arrivano i nuovi Snapdragon 8s Gen 3 e 7+ Gen 3

Marzo 2024 si prospetta ricco di novità dal fronte tech. Al keynote Microsoft del 21 Marzo, si aggiunge anche un altro evento annunciato da Qualcomm, ed in programma il prossimo 18 Marzo 2024 alle ore 14:30. Al centro degli annunci ci saranno i processori della gamma Snapdragon.

Interessante anche il claim della conferenza: “Intelligence is in the core, and there is a dragon in it”, a dimostrazione di come il produttore di chip voglia svelare delle interessanti novità dal fronte intelligenza artificiale per gli Snapdragon.

Secondo quanto emerso, Qualcomm dovrebbe svelare i processori Snapdragon 7+ Gen 3 (nome in codice SM7675) e Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635). Si tratterà di nuovi SoC che fondamentalmente saranno delle nuove varianti del modello principale e che dovrebbero utilizzare la stessa architettura dello Snapdragon 8 Gen 3.

Su Snapdragon 7+ Gen 3 dovrebbe trovare spazio un core Cortex-X4 da 2,9 Ghz e quattro core Cortex A-720 a 2,6Ghz, accompagnati dalla GPU Adreno 732. Per quanto concerne lo Snapdragon 8s Gen 3, invece, il core Cortex-X4 dovrebbe essere a 3,01GHz, mentre i quattro core Cortex-A720 dovrebbero girare a 2,61GHz, mentre la GPU dovrebbe essere la Adreno 735.

Tra i primi dispositivi che dovrebbero utilizzarli figurano il Realme GT Neo6, il Redmi Note 13 Turbo, l’OnePlus Ace 3V e lo Xiaomi Civi 4.