Qualcomm, il futuro dei notebook ARM è qui: ecco lo Snapdragon 7c Gen 2

Dopo aver svelato lo Snapdragon 778G 5G, nel corso del keynote virtuale Qualcomm Snapdragon Compute, il colosso di San Diego ha presentato il suo nuovo SoC per PC Windows 10 ARM.

Arriva dunque una nuova generazione di chip per notebook, chromebook e ultraportatili ad alta efficienza. Il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 7c Gen2 rappresenterà la fascia entry level del settore.

L'azienda ha annunciato che "i dispositivi alimentati da Snapdragon 7c Gen 2 aggiorneranno le esperienze dei dispositivi entry-level con una migliore fotocamera e capacità audio, connettività LTE integrata, accelerazione AI, caratteristiche di sicurezza di livello enterprise e una durata della batteria più lunga."

Accompagnato da una scheda tecnica di tutto rispetto, lo Snapdragon 7c Gen2 nasconde un processore a otto Core Kryo 468 a 8 nanometri con frequenze fino a 2.55 GHz, GPU Adreno, pieno supporto a memorie RAM LPDDR4x-4266 e archiviazione eMMC 5.1 o UFS 2.1.

Il comparto fotografico sarà supportato da un ISP Qualcomm Spectra 255 che garantisce la compatibilità con sistemi fotografici dual camera fino a 16MP o single camera fino a 32MP.

Sul fronte della connettività, le prestazioni saranno garantite dal modem Snapdragon X15 LTE.

Non solo multimedialità. Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 fornirà soluzioni di sicurezza e protezione integrati di livello enterprise, "progettate per aiutare a mantenere i loro dati al sicuro. Oltre ai vantaggi di utilizzare una rete cellulare affidabile, questa piattaforma aiuta a proteggere i consumatori e gli utenti aziendali dal chip al cloud. Con il supporto per Windows 10 Hypervisor, i dispositivi Windows alimentati da questa piattaforma di calcolo Snapdragon sono PC Microsoft Secured-Core. Infine, la connettività LTE integrata che si trova nei dispositivi che utilizzano Snapdragon 7c Gen 2 permette una gestione più precisa per gli amministratori IT che supervisionano i computer portatili aziendali e scolastici. Questo significa unità più visibili e aggiornate per un'esperienza di calcolo più sicura."

Le prime soluzioni con chip 7c Gen 2 dovrebbero arrivare sul mercato nel corso dell'estate. Inoltre, Qualcomm ha annunciato l'arrivo sul mercato del nuovo Snapdragon Delevoper Kit per PC Windows 10. Un sistema progettato per fornire un ambiente di sviluppo con "un supporto esteso ai fornitori di software indipendenti e agli sviluppatori di applicazioni per testare e ottimizzare le loro applicazioni per il crescente ecosistema di dispositivi alimentati da piattaforme di calcolo Snapdragon. Costruito in collaborazione con Microsoft, questo kit per sviluppatori basato su Windows 10 è una risorsa conveniente per verificare e convalidare le loro soluzioni per contribuire a garantire grandi esperienze utente per lavorare e imparare su PC Windows 10 con Snapdragon".

Un sodalizio, quello con Microsoft, che potrebbe fornire agli sviluppatori un sistema affidabile e accessibile. Lo Snapdragon Developer Kit sarà in vendita a partire da quest'estate nello store ufficiale Microsoft.



La conferenza completa è disponibile qui.