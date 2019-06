Qualcomm e Intel vogliono che gli USA ritirino il ban contro Huawei

Google non è l'unica azienda a fare lobby per il ritiro del ban contro Huawei. Anche Intel e Qualcomm sono al lavoro per convincere il Governo americano a ritirare le misure distruttive inferte contro il brand cinese.

Questo perché, proprio come nel caso di Google, il ban tocca direttamente anche i due colossi americani. Si stima che solamente nel 2018 Huawei abbia fatto shopping in componenti made in USA per undici miliardi di dollari. Non conosciamo la cifra esatta, ma di questi 11 miliardi di dollari è facile intuire che una buona fetta siano stati destinati alle due aziende.

Le aziende del tech americane vorrebbero che gli USA rimodulassero l'ordine esecutivo per renderlo più mite, andando ad escludere le tecnologie che non hanno un impatto sulla sicurezza nazionale del Paese. L'argomento di aziende come Google, Qualcomm e Intel è che, sebbene l'infrastruttura per il 5G esponga il Paese a seri rischi laddove venisse compromessa perché affidata ad un attore straniero, il mercato degli smartphone non presenterebbe gli stessi rischi.

Dà una parte Huawei viene comunque fatta fuori sul fronte 5G, dall'altra i chipmaker sarebbero ancora in grado di vendere componenti a Huawei, mentre Google potrebbe continuare ad offrire al colosso la licenza per Android, evitando il rischio di perdere per sempre il mercato cinese e vedere nascere un minaccioso nuovo competitor.