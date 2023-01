Qualcomm introduce Snapdragon Insiders Access Program: tante anteprime per gli utenti

Qualcomm non sta solo lavorando sui messaggi satellitari per smartphone Android con Snapdragon X70, modem di prossima generazione della società, ma anche su un nuovo programma di “fidelizzazione” per i veri fan dell’azienda: finalmente è ufficiale lo Snapdragon Insiders Access Program, ma che cos’è esattamente?

A due anni dall’introduzione del programma Snapdragon Insiders, il produttore di chipset statunitense dà vita a questa nuova opportunità di stringere il legame con il brand per tutti gli utenti già iscritti o che si iscriveranno in futuro.

Nel post ufficiale pubblicato da Qualcomm si legge: “Che cos'è il programma di accesso per insider di Snapdragon? È un'opportunità per gli Insider di Snapdragon di ottenere l'accesso prioritario ai nuovi lanci di dispositivi alimentati da Snapdragon, l'accesso esclusivo agli eventi e molto altro ancora. Vogliamo dotarli di strumenti e nuove esperienze in modo che possano condividere il tuo feedback con la community di Snapdragon e il pubblico. Se state cercando di aumentare la vostra influenza nella comunità tecnologica, questo programma fa per voi”.

Al momento del lancio l’iscrizione è effettuabile solo se si è maggiorenni residenti negli Stati Uniti; non è chiaro se questo programma verrà ampliato in Europa in futuro. Tra i vantaggi per la community si notano il feedback maggiore dato all’azienda grazie alla community, e test in anteprima di prodotti Qualcomm per gli Insider.

Gli Snapdragon Insiders che richiederanno formalmente l’ammissione all'Access Program verranno inseriti all'interno di una lista e riceveranno comunicazioni dedicate ogni volta che Qualcomm necessita di test o di partecipanti ad eventi speciali.