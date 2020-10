Qualcomm lancerà la sua serie di smartphone da gaming entro fine 2020?

Stando a un report recente del sito asiatico DigiTimes, il colosso produttore di chip Qualcomm potrebbe lanciare verso inizio 2021 una serie inedita di smartphone da gaming prodotta in collaborazione con Asustek, con il primo dispositivo che, secondo i rumor ripresi dalla suddetta fonte, potrebbe persino giungere a fine 2020.

Con l’industria degli smartphone da gaming in pieno sviluppo e sempre più dispositivi in arrivo sul mercato, come il Lenovo Legion Phone Duel atteso in Italia per il 15 ottobre o il RedMagic 5S da noi recensito a settembre, pure Qualcomm sembrerebbe intenzionata a lanciare una sua serie di telefoni assieme ad Asus. Ovviamente il processore in dotazione sarà uno di quelli della serie Snapdragon 800 dalle performance di altissimo livello, probabilmente potrebbe persino trattarsi del SoC Snapdragon 875 atteso da tutti gli appassionati.

Nel dettaglio, Qualcomm si occuperebbe del design industriale e dell’ottimizzazione del chip, mentre la divisione ROG di Asus dovrebbe occuparsi del design del prodotto e del resto delle componenti che, per risparmiare, potrebbero essere acquistate congiuntamente dalle due aziende. L’obiettivo, secondo DigiTimes, sarà quello di produrre 1 milione di unità all’anno circa, 500.000 marchiate Asus ROG e 500.000 Qualcomm, dividendosi le fette di mercato di territori specifici.

Per avere ulteriori informazioni al riguardo dovremo aspettare il Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2020 che si terrà tra le giornate dell’1 e il 2 dicembre. Intanto, sempre riguardo il prossimo processore top di gamma Snapdragon 875, i primi dettagli in merito ci giungono direttamente da Xiaomi e Realme.