Qualcomm lancia 4 nuovi chipset: ecco 778G+ 5G, 695 5G, 480+ 5G, e 680 4G

Il produttore di chip statunitense Qualcomm oggi annuncia l’aggiunta di quattro nuovi chipset al suo portfolio Snapdragon. Si tratta di piattaforme inedite dedicate a smartphone per ogni fascia di prezzo, con focus in particolare al supporto 5G. Ecco tutti i dettagli sui prodotti presentati.

Si parte dal modello di fascia medio-alta Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G o 778G+ 5G. Seguito dello Snapdragon 778G, viene proposto dalla società con prestazioni migliorate sia lato CPU che GPU, “per offrire un’esperienza di gioco mobile all'avanguardia e intelligenza artificiale (AI) accelerata per consentire esperienze fotografiche e video straordinarie”.

In maniera simile, Qualcomm Snapdragon 695 5G si propone come piattaforma decisamente migliorata rispetto al predecessore Snapdragon 690. Si parla di performance superiori del 30% lato GPU e del 15% lato CPU, anche qui per un’esperienza di gioco migliorata. Il focus è posto però sul supporto alla rete mobile di quinta generazione, grazie alla compatibilità sia con con sub-6GHz che con mmWave 5G, con quest’ultimo implementato finora solo sui chip di fascia alta delle serie 700 e 800.

Alternativa 4G nella serie 600 (nella quale dovrebbero entrare a fare parte anche altri due SoC di fascia medio-bassa dedicati al gaming) è il chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G, il quale si focalizza sull’aumento dell’autonomia degli smartphone fino al 20%, sull’efficienza energetica durante lo streaming di contenuti multimediali e sul supporto a display da 90Hz. Per il mercato degli smartphone entry-level arriva infine il chipset Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G o 480+ 5G, basato sul fratello minore Snapdragon 480 e con supporto a 5G sub-6GHz e mmWave. Non manca anche la compatibilità con display fino a 120Hz e con un comparto fotocamera posteriore fino a 3 sensori.

Tra i marchi che hanno già manifestato interesse per la loro implementazione troviamo Honor, OPPO, Xiaomi, Nokia, Motorola e vivo. Non ci resta che attendere qualche mese, dunque, per vedere approdare tali prodotti su molteplici dispositivi.