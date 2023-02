Qualcomm potrebbe lanciare Snapdragon 8 Gen 3 in anticipo nel 2023

Sappiamo già che il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 verrà prodotto da TSMC in quasi esclusiva, ma ci sono altre novità riguardo lo stesso SoC top di gamma del produttore statunitense: a quanto pare, infatti, la produzione potrebbe iniziare molto presto per un lancio in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Durante gli ultimi anni abbiamo assistito già a sorprese da parte del colosso di San Diego, compreso il lancio anticipato di Snapdragon 8 Gen2, piattaforma mobile premium di ultima generazione. Non si tratta quindi di una possibilità tanto remota quella prevista da un leaker su Weibo, poi ripreso da ITHome: Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe arrivare a fine ottobre 2023 durante un evento dedicato, come da prassi.

La stessa fonte parla oltretutto della plausibile configurazione del chip Snapdragon 8 Gen3, suggerendo che dovrebbe avere 1 core più performante, 5 equilibrati e 2 per l’efficienza energetica; inoltre, il nome in codice dovrebbe essere “Lanai” e il numero di modello interno SM8650. Per confronto, lo Snapdragon 8 Gen 2 in dotazione agli ultimi Samsung Galaxy S23 adottano la configurazione 1+4+3, per un risparmio energetico ipoteticamente inferiore del 20% rispetto al SoC Gen 3.

Queste indiscrezioni tecniche vanno comunque prese con le pinze, come sempre, in attesa delle prime informazioni ufficiali. Certo è che un lancio anticipato non va escluso a priori, dati i precedenti di Qualcomm. Naturalmente, vi terremo aggiornati.