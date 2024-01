Qualcomm al lavoro su due nuovi Snapdragon 8 Gen3: in arrivo su Samsung Galaxy S24 Ultra?

Durante il CES, Qualcomm presenterà lo Snapdragon XR2+ Gen2, il suo nuovo chip per visori VR e MR. Stando ad un nuovo rumor, però, il nuovo SoC per headset non sarebbe l'unico asso nella manica del produttore di San Diego: al contrario, Qualcomm sarebbe al lavoro su ben due Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy.

Facciamo un passo indietro: lo scorso anno, Samsung e Qualcomm hanno collaborato allo Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy, il SoC dei Galaxy S23, che presentava delle frequenze leggermente aumentate sui P-Core, le quali gli garantivano una potenza maggiore rispetto ai chip degli altri smartphone in commercio. Quest'anno, però, pare che Samsung lancerà i Galaxy S24 in due varianti, una con chip Exynos 2400 e l'altra con Snapdragon 8 Gen3.

Per questo motivo, finora è stata convinzione diffusa che lo Snapdragon 8 Gen3 che arriverà sui nuovi smartphone del colosso coreano sarà lo stesso che vedremo su device come OnePlus 12 o Xiaomi 14 Pro. A quanto pare, però, ci sbagliavamo. Lo Snapdragon 8 Gen3 di Samsung Galaxy S24 Ultra, infatti, riceverà un leggero overclock sul Core primario Cortex-X4, la cui frequenza salirà da 3,30 GHz a 3,40 GHz. Una scelta tutto sommato ragionevole, se consideriamo che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà Snapdragon-only in tutto il mondo e non verrà lanciato in doppia versione con SoC Exynos 2400.

In parallelo, però, Qualcomm avrebbe lavorato ad un secondo chip, che dovrebbe essere sempre chiamato "Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy" ma che non dovrebbe presentare alcun overclock "di fabbrica" sul Prime Core Cortex-X4: il SoC, insomma, dovrebbe avere una scheda tecnica analoga rispetto a quella delle versioni del chip montate su ogni altro smartphone. Non è dunque chiaro in cosa cambierà questo secondo modello di Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy rispetto ai chip utilizzati dalla concorrenza.

Incrociando questo leak, proveniente dal profilo X di TheGalox, con i rumor secondo cui anche il Galaxy S24+ sarà Snapdragon-only, possiamo dunque aspettarci una lineup di smartphone Samsung "tripartita" in termini di chip: in particolare, mentre il Samsung Galaxy S24 "base" utilizzerà sulla maggior parte dei mercati l'Exynos 2400, sia il Galaxy S24+ che il Galaxy S24 Ultra adotteranno uno Snapdragon 8 Gen3 "For Galaxy". Il top di gamma, però, avrà (almeno in alcuni mercati) un chip con un leggero overclock, mentre il modello Plus si manterrà sulle frequenze standard di clock.