Qualcomm è finalmente al lavoro sul rivale di Apple M1 con 32 GB di RAM

Dopo l'attesissimo arrivo dei primi smartphone alimentati dal potentissimo Snapdragon 888, Qualcomm si è focalizzata principalmente sul lancio dei processori di nuova generazione per smartphone di fascia media, con Snapdragon 480 5G, e sullo sviluppo di nuove tecnologie per la rilevazione biometrica.

Il tassello che nell'avvio di questo nuovo anno iniziava a mancare, nell'enorme puzzle delle nuove tecnologie Qualcomm, era un processore che potesse tener testa al chip Apple M1 presente su MacBook Air e MacBook Pro di ultima generazione.

L'acclamatissimo Apple M1 a 5 nm rappresenta senza dubbio un grande traguardo per l'azienda di Cupertino, sia in termini di nuove tecnologie che in termini prestazionali, nonché attualmente l'unica opzione di questo genere sul mercato, ancora per poco. Qualcomm infatti sarebbe al lavoro sul rivale di M1, con un chip dal nome Snapdragon SC8280.

Stando alla fonte, il nuovo processore SC8280 con architettura ARM è attualmente in fase di test ed è stato scovato su un notebook da 14 pollici in accoppiata con un modem Snapdragon X55 5G, benché non sia dato sapere se integrato o meno nel processore. Altra interessante informazione è che il nuovo chip Snapdragon supporterà tagli di memoria fino a 32 GB, mentre il rivale Apple A1 è limitato a un massimo di 16 GB.