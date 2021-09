Qualcomm al lavoro su SoC Snapdragon 600: uno sarà per gli smartphone da gaming economici

L’ultimo chipset Qualcomm lanciato nel 2021 è lo Snapdragon 888 Plus 5G introdotto lo scorso giugno, però per quest’anno si attendono anche altre novità importanti non solo come soluzioni top di gamma, ma anche due chipset inediti della serie Snapdragon 600, di cui uno pensato per smartphone da gaming di fascia medio-bassa.

A parlarne nelle scorse ore è stato Roland Quandt di WinFuture, il quale ha condiviso con il pubblico alcuni dettagli tecnici interessanti. Attualmente noto come Qualcomm SM6375, questo nuovo System-on-a-Chip dovrebbe dotarsi di otto core, di cui quattro Gold con frequenza di clock fino a 2,5 GHz e quattro Silver con clock fino a 2,2 GHz, per un totale di quattro SKU con frequenza della GPU tra gli 800 e i 960 MHz. Non dovrebbe mancare anche un modem 5G integrato.

L’obiettivo sarebbe quello di renderlo ideale per gli smartphone da gaming di fascia bassa, garantendo anche il supporto a display con refresh rate fino a 144Hz. Le piattaforme attuali di test, secondo il rapporto pubblicato dal portale tedesco, sarebbero dispositivi con 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione UFS 2.2 e pannelli con risoluzione Full HD+, ma mancano ancora altri dettagli tecnici oltre alle frequenze citate sopra. L’unico indizio dato è che il chipset Qualcomm Snapdragon SM6375 dovrebbe avvicinarsi allo Snapdragon 765.

Ma non finisce qui: sempre secondo il medesimo report, Qualcomm starebbe sviluppando un altro chipset detto Snapdragon SM6225, successore di Snapdragon 665 posizionato appena sotto lo Snapdragon 690 5G, SoC che attualmente costituisce una delle scelte principali per gli smartphone Android entry-level compatibili con la rete mobile di quinta generazione. Trattandosi comunque di indiscrezioni, per ora consigliamo di prenderle con le pinze.

Intanto si parla anche di Qualcomm Snapdragon 898, chipset che potrebbe superare i 3GHz di frequenza.