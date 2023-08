Qualcomm, leak svela lo Snapdragon 8 Gen4: sarà a 3 nm con i nuovi Core Phoenix

Finora, le voci sullo Snapdragon 8 Gen4 sono state davvero pochissime, se non altro perché il SoC verrà lanciato solo nel corso del 2024. Oggi, però, un nuovo leak proveniente dalla Cina svela una serie di interessanti novità sul SoC Qualcomm del prossimo anno, spiegando quale processo produttivo verrà utilizzato per la sua realizzazione.

Stando a quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, infatti, lo Snapdragon 8 Gen4 sarà a 3 nm e sarà prodotto tramite il nodo TSMC N3E, una versione migliorata del nodo N3 di TSMC, che dovrebbe entrare in produzione entro fine 2023 e garantire performance migliorate e un consumo energetico ridotto rispetto a quest'ultimo.

Sempre Digital Chat Station, poi, spiega che lo Snapdragon 8 Gen4 sarà un chip Octa-Core, esattamente come lo Snapdragon 8 Gen3 in arrivo a fine anno e come lo Snapdragon 8 Gen2 lanciato nel 2022. La vera novità dell'architettura del SoC, però, saranno i Core Phoenix e Phoenix M, realizzati da Nuvia su un design ARM-based. Nello specifico, lo Snapdragon 8 Gen4 dovrebbe avere due P-Core Nuvia Phoenix e sei Core Nuvia Phoenix-M.

La collaborazione fra Qualcomm e Nuvia, d'altro canto, va avanti ormai da tempo: nello specifico, Nuvia fornisce le sue tecnologie a Qualcomm tramite degli accordi di licenza, che finora si sono estesi solo nel settore notebook ma che, a partire dal 2024, potrebbero iniziare a riguardare il mondo dei chip per smartphone. Per questo stesso motivo, è possibile che i Core Phoenix e Phoenix M finiscano per cambiare nome quando saranno implementati da Qualcomm sui suoi SoC.

In teoria, comunque, l'utilizzo del nodo N3E da parte di Qualcomm per il suo chip in arrivo nel 2024 dovrebbe rendere quest'ultimo virtualmente alla pari con il chip A17 Bionic di iPhone 15, che sarà il primo in tutto il mercato smartphone ad utilizzare il nuovo nodo produttivo del chipmaker di Taiwan.