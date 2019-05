Qualcomm e Lenovo portano al Computex il primo PC Windows 10 con 5G

Continuano ad arrivare annunci e novità dal Computex di Taipei. Qualcomm infatti in collaborazione con Lenovo ha svelato il primo PC 5G al mondo, che arriverà nei negozi nel corso del prossimo anno ad un prezzo ancora non noto.

Soprannominato Project Limitless, almeno al momento, il notebook è basato sulla nuovissima piattaforma Windows di Qualcomm, Snapdragon 8cx, che include un processore da 7nm ed ovviamente il modem che garantisce la connettività 5G. L'8cx a quanto pare è il diretto successore delle precedenti piattaforme Snapdragon che sono state adattate per i dispositivi basati su Windows 10, a partire dallo Snapdragon 835 di un paio d'anni fa.

Al momento non sono stati diffusi molti dettagli su Project Limitless, ma a giudicare da quanto arriva tal Taiwan, il portatile dovrebbe essere in grado di offrire l'accesso alla rete LTE multi-gigabit ed una durata della batteria di più giorni, oltre chiaramente alla connettività 5G con velocità 4G fino a 2,5 Gbps.

Su XDA Developers è stato pubblicato il filmato che vi proponiamo in apertura, in cui viene mostrata la potenza della connettività, ma chiaramente bisognerà vedere il riscontro in altri ambienti.

Non è chiaro se e quando questo dispositivo sia destinato a raggiungere il mercato. Lenovo e Qualcomm infatti non hanno diffuso alcun tipo di indicazione a riguardo.