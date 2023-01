Qualcomm: messaggi satellitari su tutti gli smartphone Android con Snapdragon X70

Dopo aver scoperto che lo Snapdragon 8 Gen2 batte il chip A16 Bionic di Apple nei benchmark, sembra che Qualcomm non abbia più intenzione di "restare indietro" rispetto al colosso di Cupertino con i suoi chip. Risolto il divario di performance, ora la compagnia di San Diego starebbe per lanciare la connettività satellitare su smartphone Android.

La notizia non è affatto inaspettata, specie se consideriamo che Apple sta estendendo Emergency SOS al numero più alto possibile di Paesi nel mondo, mentre anche Samsung potrebbe lanciare il satellitare per chiamate e messaggi sui suoi smartphone. In tal senso, sembra che Qualcomm voglia evitare che ogni azienda "faccia da sé", specie nel variegato panorama dei dispositivi Android.

Per questo, tutti i device che monteranno il nuovo Snapdragon X70, il modem di prossima generazione dell'azienda, potranno collegarsi a dei satelliti per inviare messaggi anche dove non c'è campo per le reti mobili. Lo Snapdragon X70, inoltre, garantirà anche connessioni 5G e LTE per smartphone, e dovrebbe essere montato, oltre che su quasi tutti gli smartphone Android in arrivo da fine 2023 in poi, anche su iPhone 15.

A far funzionare la messaggistica satellitare sarà la connettività di Iridium, storica azienda nel campo delle comunicazioni via satellite. Qualcomm ha anche garantito ai produttori di smartphone un'elevata flessibilità in termini di implementazione della feature, garantendo per esempio limitazioni ai messaggi person-to-person.

Durante il CES 2023, Qualcomm ha mostrato la sua connettività satellitare, per ora ancora in fase di sperimentazione, spiegando che, esattamente come per Emergency SOS su iPhone, sarà necessario trovarsi all'esterno con una visione chiara del cielo per inviare i messaggi. Questi ultimi saranno poi limitati a 140 byte di memoria, ovvero a 160 caratteri, un po' come i vecchi SMS.