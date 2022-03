Qualcomm non domina più nemmeno il mercato USA: MediaTek piglia tutto

Il dominio di MediaTek nel mercato dei chip nel 2021 trova ulteriore conferma nelle ultime analisi condotte a livello internazionale. Grazie agli esperti analisti di IDC il produttore asiatico ha confermato di essere diventato il numero uno anche negli Stati Uniti, superando di poco la rivale Qualcomm.

Il produttore statunitense perde quindi anche la partita in casa, complice il successo dei numerosi dispositivi che stanno adottando le soluzioni MediaTek al posto di quelle Qualcomm o, per Samsung, al posto degli Exynos. Sono proprio i dispositivi mobili della società sudcoreana, infatti, ad attirare maggiormente l’utenza statunitense: popolari sono gli smartphone Samsung Galaxy A12 4G e Galaxy A32, seguiti in classifica dal Motorola Moto G Pure e dai T-Mobile Revvl V Plus e Boost Celero.

Il chipmaker americano, pertanto, come potete vedere dal grafico in calce alla notizia ha perso gradualmente quote di mercato nel corso del 2021, fino a giungere al 47% dell’ultimo trimestre dell’anno passato. MediaTek, invece, si trova nel 51% degli smartphone Android venduti oltreoceano. La ragione è semplice: il produttore taiwanese è riuscito ad aggiudicarsi la fascia budget e mid-range, predilette da tutti gli utenti che non possono o non vogliono acquistare dispositivi mobili particolarmente costosi.

Il prossimo passo chiave per aggiudicarsi sempre più utenti sarà quello di lavorare con la tecnologia mmWave 5G affinché possa essere proposta all’interno dei suoi processori, mantenendo comunque costi bassi per il consumatore medio.

A proposito di chip, Qualcomm potrebbe staccarsi dalla catena produttiva Samsung.