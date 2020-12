Qualcomm non è più il principale fornitore di chip per smartphone

Molti appassionati del mondo smartphone sono soliti associare a Qualcomm la corona di principale fornitore di chip. D'altronde, la società statunitense è stata al top del mercato per molto tempo. Ora, però, c'è un altro produttore che è riuscito a piazzarsi primo in termini di market share.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nonché ai dati diffusi da Counterpoint Research, nel Q3 2020 MediaTek ha superato Qualcomm. Infatti, la società taiwanese detiene il 31% del market share, mentre Qualcomm è "ferma" al 29%. Al terzo posto ci sono Apple, Samsung e HiSilicon a pari merito con il 12%. Chiude il cerchio Unisoc con il 4%.

In questo caso risulta molto interessante confrontare questi dati con quelli del Q3 2019, ovvero dello stesso periodo dello scorso anno. Come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, Qualcomm era prima con il 31%, seguita da MediaTek con il 26%. Samsung occupava invece il terzo posto con il 16%, mentre Hisilicon si piazzava al quarto con il 12%. Nel 2019 chiudevano la classifica Apple e Unisoc, rispettivamente con l'11% e il 3%. Insomma, in un anno sono cambiate parecchie cose.

In ogni caso, Countepoint Research attribuisce il successo di MediaTek alla fascia medio-bassa del mercato, nonché ai mercati emergenti. Per il resto, Qualcomm risulta invece il principale fornitore di chip per quel che concerne gli smartphone 5G (39% di market share). Un ultimo dato interessante: il 17% dei dispositivi venduti nel Q3 2020 dispone del supporto al 5G.