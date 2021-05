Qualcomm, un nuovo campione della fascia media: ecco lo Snapdragon 778G 5G

Dopo aver presentato lo Snapdragon 780G, definito dai più come la versione Lite dell'888, Qualcomm ha annunciato ufficialmente l'arrivo di un nuovo chip ad alte prestazioni progettato per la fascia medio-alta.

Il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G è basato su un nodo a 6 nanometri, con CPU Kryo 670 e grafica Adreno 642L, per un incremento nelle prestazioni fino al 40% rispetto alla scorsa generazione.

Sul fronte della connettività, la copertura sarà garantita dal modem Snapdragon X53 con supporto alla tecnologia Qualcomm FastConnect 6700 e allo standard WiFi6 fino a 2.9 Gbps.

Spazio anche per l'intelligenza artificiale. Lo Snapdragon 778G sfrutterà il Qualcomm AI Engine, giunto alla sua sesta iterazione, grazie al processore integrato Hexagon 770 in grado di fornire fino a 12 TOP e il doppio delle prestazioni per Watt rispetto al suo predecessore. Queste tecnologie potranno fornire miglioramenti a tutto tondo, dalla connettività alla cancellazione intelligente dei rumori di fondo in chiamata, videochiamata e nelle riprese tramite il comparto fotografico integrato.

Anche sul fronte fotografico il nuovo Snapdragon 778G non sfigurerà rispetto al resto della lineup, offrendo un triplo processore d'immagine per catturare da tre fonti contemporaneamente, in formato wide, ultrawide e zoom, sia in modalità foto che nell'acquisizione video. Garantito inoltre il supporto alla cattura in modalità 4k HDR10+.

Un prodotto molto promettente, che dovrebbe dunque colmare il divario prestazionale dell'attuale generazione e offrire una soluzione senza particolari compromesso a cifre senza dubbio più contenute.

Di recente, Qualcomm ha presentato al mondo anche la sua nuova piattaforma Snapdragon Sound.