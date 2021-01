Qualcomm, ecco il nuovo SoC Snapdragon 870 5G per gli smartphone di fascia medio-alta

A qualche mese dalla presentazione dello Snapdragon 888, Qualcomm ha annunciato oggi il nuovo processore per gli smartphone top di gamma per il 2021, lo Snapdragon 870, che è molto simile allo Snapdragon 865 Plus.

Resta infatti la scheda grafica Adreno 650 ed il modem X55 5G, mentre la CPU Kyro 585 ha una velocità di click fino a 3,2 GHz, al posto di 3,1 Ghz dello Snapdragon 865+.

Qualcomm ha spiegato che lo Snapdragon 870 è basato sul processo produttivo a 7 nanometri, mentre lo Snapdragon 888 si basa sul nodo a 5nm. Probabile che tale scelta sia stata adottata per abbassare i costi di produzione ed anche per i partner produttivi. Come osservato da Engadget, però, l'SD870 potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per gli smartphone di fascia alta, soprattutto qualora la produzione dell'888 dovesse andare a rilento e le scorte dovessero essere limitate.

Secondo quanto affermato dal produttore, il primo lotto di smartphone basati sullo Snapdragon 870 dovrebbe arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2021. Tra gli OEM che hanno manifestato interesse nei confronti del SoC ci sono OnePlus, Motorola, Oppo, iQOO e Xiaomi, ma non è chiaro quale di questi si muoverà per primo. Delle novità potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.