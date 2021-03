Qualcomm, online i primi dettagli del processore rivale del chip Apple M1

Del gioiellino messo a punto da Apple se n'è parlato in tutte le salse. I recenti sviluppi su PassMark lo hanno ancora una volta incoronato come re nelle prestazioni in Single Core, piazzandosi sopra alle alternative AMD Ryzen e Intel Core.

La notizia del giorno però riguarda un nuovo insidioso rivale. Sembra infatti che Qualcomm sia al lavoro sul processore ARM SC8280 che mira a contendersi il trono con il chip Apple M1 Silicon.

Il chip in cantiere però potrebbe non rappresentare una nuova iterazione dello Snapdragon 8cx Gen 2, presente in alcune soluzioni convertibili fra cui l'Acer Spin 7 5G, sebbene potrebbe continuare a far parte della grande famiglia di processori Snapdragon.

Il nuovo processore Qualcomm sarebbe attualmente in fase di testing e, nei notebook individuati in rete, sembra supportare moduli di memoria LPDDR5 e LDDDR4X. Il die del processore è più largo rispetto a quanto visto sull'8cx Gen 2, con i suoi 20 x 17 mm e quindi maggiore spazio per competere al meglio col chip Apple Silicon.

Lato performance, Qualcomm avrebbe abbandonato l'idea di incorporare Core a risparmio energetico, puntando tutto sulle prestazioni pure, e starebbe valutando di catalogarli in due varianti, cioè Gold e Gold+ con clock massimo rispettivamente di 2.43GHz e 3.00GHz. Il risparmio energetico sarebbe comunque raggiungibile tramite un algoritmo di machine learning che adatta il clock al tipo di utilizzo.