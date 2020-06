Qualcomm porta il 5G e 120Hz sugli smartphone di fascia media con lo Snapdragon 690

Qualcomm ha presentato oggi il nuovo chipset Snapdragon 690, che porta il 5G anche negli smartphone di fascia media e dai prezzi più convenienti rispetto ai top di gamma. Le caratteristiche tecniche sono davvero molto interessanti, ed includono anche il supporto ai display a 120Hz, che rappresenta una prima assoluta nella gamma.

Ma andiamo per ordine. Snapdragon 690 è basato su una CPU octa-core (8 core Kyro 560 con frequenza fino a 2GHz), accompagnata dalla GPU Adreno 619L che promette un miglioramento del 60% rispetto alle precedenti generazioni.

Confermato anche il supporto alle memorie RAM LPDDR4x e, altro aspetto interessante, alla ricarica veloce attraverso la tecnologia Quick Charge 4+. Debutta, nella Serie 6, anche il supporto alla registrazione video in 4K HDR ed a lenti in grado di acquisire fotografie fino a 192 megapixel.

Presente anche il Qualcomm AI Engine di quinta generazione, in grado di migliorare le prestazioni dell'intelligenza artificiale fino ad un massimo del 70% rispetto alla quarta generazione.

Come dicevamo nel titolo, però, è presente anche il modem Snapdragon X51 che porta con se la compatibilità alle reti 5G sub-6Ghz in SA ed NSA, il che si traduce in velocità di download di 2,5Gbps e upload di 660Mbps.

Al momento non è noto quale sarà il primo smartphone ad includere lo Snapdragon 690, ma in passato Nokia ha fatto sapere di essere al lavoro su un dispositivo 5G di fascia media, e lo stesso è stato fatto anche da LG, Motorola, TCL, Sharp e Wingtech.

L'annuncio arriva a qualche settimana dalla presentazione del nuovo Snapdragon 768G, un altro SOC con 5G che però guarda al gaming.