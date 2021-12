Qualcomm, quanto è potente lo Snapdragon 8 Gen1? Ecco i benchmark

Dopo il clamoroso annuncio di Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, è partita una vera e propria caccia grossa per scoprire chi sarà il primo a sfoggiare questo chip di fascia alta. Ma quali saranno le sue reali prestazioni?

Abbiamo già tracciato a grandi linee quella che sarà la roadmap per l'immediato futuro, alla scoperta degli smartphone che avranno lo Snapdragon 8 Gen1, ma oggi finalmente possiamo dare una prima occhiata alle reali performance del prossimo flagship di Qualcomm, alle prese con i benchmark sintetici di Geekbench 5.

Il SoC di prossima generazione confezionato da Qualcomm, provato dalla fonte su un dispositivo di riferimento, è in grado di ottenere 1235 punti in single-core e 3837 in multi-core, ben al di sopra dell'apprezzato Snapdragon 888 e dei suoi 1100 e 3500 punti. Un miglioramento nelle performance di circa il 10%, tuttavia ancora ben indietro rispetto agli ottimi chip Bionic prodotti da Apple. In tal senso, l'unico con cui è possibile osservare un testa a testa è l'A13 di due generazioni fa.

Chiaramente, non trattandosi di test effettuati su dispositivi attualmente in commercio, i risultati sono ben lontani dal poterci permettere di trarre delle conclusioni in merito, per le quali sarà necessario attendere l'arrivo sul mercato dei vari Xiaomi 12, Motorola Edge X30 e OnePlus 10.