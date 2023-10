Qualcomm prepara la risposta ad Apple Silicon: in arrivo gli Snapdragon X per PC

Qualcomm ha annunciato oggi l’arrivo nel 2024 della Snapdragon Serie X, che promette “un punto di svolta per l’industria dei PC” grazie alle prestazioni che offriranno.

Alla base dei chip c’è la CPU Qualcomm Oryon, basata sulla tecnologia ottenuta da Qualcomm con l’acquisto della società Nuvia fondata da ex progettisti di Apple. Nuvia ha progettato anche chip personalizzati basati su ARM che dovrebbero portare agli utenti prestazioni simili a quelle offerte dagli Apple Silicon, non solo in termini di potenza ma anche di efficienza a livello energetico.

Secondo quanto trapelato, i chip della Snapdragon X Series dovrebbero anche portare tra le mani degli utenti una migliore elaborazione dal fronte dell’intelligenza artificiale e la connettività 5G.

Già qualche anno fa, il CEO di Qualcomm aveva svelato i piani per sfidare Apple nel comparto dei notebook. Piani che passano inevitabilmente dall’acquisizione di Nuvia, che come abbiamo avuto modo di raccontare in precedenza è stata fondata da tre ex progettisti Apple che hanno lavorato anche sui chip della Serie A per iPhone.

Secondo molti, la Snapdragon X Series per PC portatili potrebbe essere l’ultima occasione per vedere dei notebook con sistema operativo Windows basati su ARM. Non è chiaro però quando vedranno la luce. Cosa ne pensate? Fatevelo sapere come sempre attraverso i commenti.