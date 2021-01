Qualcomm presenta il chip Snapdragon 480 5G per smartphone entry-level

Dopo il processore top di gamma Snapdragon 888 presentato da Qualcomm nel corso dello Snapdragon Tech Summit Digital 2020, il colosso nordamericano ha svelato nella giornata di oggi 4 gennaio 2021 pure il chip Snapdragon 480 5G dedicato agli smartphone entry-level dal costo inferiore ai 200 euro circa.

Qualcomm Snapdragon 480 è un chip prodotto con nodo a 8 nanometri, dotato di un modem X51 5G integrato che include connettività Sub-6GHz e mmWave in modalità standalone e non standalone, assieme ad altre funzioni come Time Division Duplexing (TDD), Frequency Division Duplexing (FDD) e Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Non manca poi il supporto al WiFi 6 2x2, Bluetooth 5.1 e Dual GPS.

Ma le vere innovazioni rispetto a modelli come Snapdragon 600 e 700 riguardano le prestazioni: la società ha infatti dichiarato che le prestazioni sarebbero aumentate del 100% sia per CPU che per GPU, grazie al chipset dal core Kryo 460 che arriva a una frequenza massima di 2.0 GHz e una GPU Adreno 619, la stessa dello Snapdragon 750G. Inoltre, le performance aumenterebbero del 70% per quanto concerne l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e il chip include il supporto alla tecnologia di ricarica Quick Charge 4+.

Per quanto concerne la fotocamera, l’ISP è il Qualcomm Spectra 345, il primo triplo ISP nella serie 4 prodotta dall’azienda: ciò significa, molto semplicemente, che grazie a questo chip sarà possibile catturare foto da tre fotocamere da 13 MP contemporaneamente o gestire tre flussi video a 720p contemporaneamente. Ancora, Spectra 345 permette di registrare video 720p al rallentatore fino a 120fps e filmati 1080p a 60fps.

Lato intrattenimento e audio, infine, grazie al supporto ai display FHD+ con refresh rate fino a 120Hz e all’audio aptX la qualità di contenuti multimediali e videogiochi sarà decisamente buona anche nei dispositivi più economici sul mercato.

Al momento non è nota la data in cui il chip arriverà ufficialmente sul mercato con nuovi smartphone, ma si pensa che Nokia, OPPO e Vivo saranno tra i primi marchi a produrre modelli con Snapdragon 480 5G. Molto probabilmente si tratterà di un’attesa breve, di appena qualche settimana.

Intanto il chip Snapdragon 888 sta conquistando le aziende, dato che su Weibo di recente si è parlato dell’imminente arrivo di altri quattro smartphone dotati del chipset top di gamma.