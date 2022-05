Qualcomm presenta le nuove feature dello Snapdragon X70 5G Modem RF

In occasione dell’evento Qualcomm 5G Summit, Qualcomm ha annunciato le nuove caratteristiche del sistema Snapdragon X70 5G Modem-RF, basate sulla soluzione modem-antenna 5G di quinta generazione che era stata oggetto di presentazioni al MWC di Barcellona.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, per offrire prestazioni 5G rivoluzionarie con 10 Gigabit download 5G, a cui si aggiungono incredibili velocità di upload, bassa latenza, copertura ed efficienza energetica, Snapdragon X70 offre la massima flessibilità agli operatori 5G globali per massimizzare le risorse dello spettro per offrire la migliore connettività 5G possibile.

Snapdragon X70 è anche in grado di fornire capacità avanzate come Qualcomm 5G AI Suite, Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite, Qualcomm 5G Powerave Gen3, uplink carrier aggregation, mmWave standalone e 4X sub-6 carrier aggregation per offrire prestazioni in 5G senza pari.

Tra le nuove caratteristiche dell’architettura troviamo:

la tecnologia Qualcomm Smart Transmit 3.0 , che estende il supporto alla gestione della potenza di trasmissione WiFi e Bluetooth e permette di calcolare in tempo reale la media della potenza di trasmissione nelle radio 2G-5G, ma anche WiFi e Bluetooth. Con Smart Tratsmit 3.0 viene anche estesa la copertura 5G e migliorata la velocità di uplonk, ottimizzando le trasmissioni attraverso le antenne cellulari, WiFI e Bluetooth;

la prima connessione mmWave standalone 5G al mondo, con velocità di picco di oltre 8 Gbps raggiunta utilizzando il 5G Protocol R&D Toolset di Keysight con dispositivo di test basdato sullo Snapdragon X70.

“Snapdragon X70 offre agli operatori la possibilità di fornire una capacità 5G estrema, velocità di dati multi-Gigabit e nuovi casi d’uso attraverso i dispositivi, dagli smartphone ai computer portatili, alle apparecchiature fisse di accesso wireless, alle macchine industriali e altro ancora”, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president e general manager, Cellular Modems and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. “Non vediamo l’ora di lavorare con i leader del settore per far progredire il 5G e alimentare le esperienze di connettività best-in-class al intelligent edge connesso e trasformare le industrie attraverso il consumatore, le imprese e gli ambienti industriali”.

L’arrivo dei primi dispositivi mobili commerciali basati su Snapdragon X70 è prevista per la fine del 2022.